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Актобе - Ордабасы

24.07.2016, Воскресенье, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Актобе - Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Ордабасы 3:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
28 тур
3 октября, суббота 12:00 Ордабасы 2:1 Актобе
24 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:00 Ордабасы 0:1 Актобе
4 тур
21 марта, суббота 13:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
10 тур
9 ноября, воскресенье 12:00 Ордабасы 1:3 Актобе
1 тур
22 октября, среда 18:00 Актобе 4:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 18:00 Актобе 1:1 Ордабасы
6 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Актобе 2:2 Ордабасы
1 тур
17 августа, суббота 15:30 Ордабасы 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
28 июля, воскресенье 16:30 Ордабасы 0:1 Актобе
11 тур
18 мая, суббота 17:00 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
15 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 1:1 Актобе
5 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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