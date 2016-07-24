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Акжайык - Тобол

24.07.2016, Воскресенье, 18:00 мск Уральск, стадион Стадион имени Петра Атояна Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Акжайык - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Тобол 1:0 Акжайык
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Тобол 2:0 Акжайык
5 тур
21 сентября, суббота 16:00 Акжайык 1:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Акжайык 1:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Тобол 6:0 Акжайык
13 тур
16 июня, суббота 18:00 Акжайык 2:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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