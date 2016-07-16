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Жетысу - Акжайык

16.07.2016, Суббота, 15:00 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Жетысу - Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2016
11 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Акжайык 1:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Акжайык 0:0 Жетысу
4 тур
14 сентября, суббота 15:30 Жетысу 0:3 Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 17:00 Жетысу 5:1 Акжайык
7 тур
24 апреля, среда 17:00 Акжайык 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
19 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Акжайык 2:2 Жетысу
7 тур
22 апреля, воскресенье 15:00 Жетысу 1:2 Акжайык
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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