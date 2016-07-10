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Кайрат - Тобол

10.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Алма-Ата, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Кайрат - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
10 тур
10 мая, вторник 12:00 Тобол 1:2 Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 15:00 Тобол 1:3 Кайрат
1 тур
7 марта, суббота 14:00 Кайрат 4:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 17:00 Кайрат 3:1 Тобол
7 тур
19 апреля, суббота 14:00 Тобол 2:2 Кайрат
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Тобол 2:3 Кайрат
5 тур
14 апреля, воскресенье 13:00 Кайрат 4:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
26 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Кайрат 1:0 Тобол
1 тур
10 марта, суббота 13:00 Тобол 4:0 Кайрат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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