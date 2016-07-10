Кайрат - Тобол

|10 тур
|10 мая, вторник
|12:00
|Тобол
|1:2
|Кайрат
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Астана
|22
|17
|2
|3
|34:14
|+20
|53
|2.
|Кайрат
|22
|14
|4
|4
|50:22
|+28
|46
|3.
|Иртыш
|22
|12
|5
|5
|37:18
|+19
|41
|4.
|Окжетпес
|22
|11
|4
|7
|33:23
|+10
|37
|5.
|Ордабасы
|22
|9
|6
|7
|26:27
|-1
|33
|6.
|Тобол
|22
|8
|4
|10
|28:26
|+2
|28
|7.
|Атырау
|22
|7
|7
|8
|21:23
|-2
|28
|8.
|Актобе
|22
|7
|7
|8
|23:32
|-9
|28
|9.
|Жетысу
|22
|6
|5
|11
|22:32
|-10
|23
|10.
|Шахтер Кр
|22
|5
|6
|11
|10:27
|-17
|21
|11.
|Тараз
|22
|5
|4
|13
|22:30
|-8
|19
|12.
|Акжайык
|22
|3
|2
|17
|12:44
|-32
|11