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Атырау - Актобе

10.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Атырау, стадион Мунайшы Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Атырау - Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Атырау 1:1 Актобе
26 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:2 Актобе
1 тур
7 марта, суббота 13:00 Актобе 1:1 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 19:00 Актобе 0:0 Атырау
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Атырау 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 18:00 Атырау 0:2 Актобе
7 тур
24 апреля, среда 16:00 Актобе 3:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
11 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Атырау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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