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Тараз - Иртыш

09.07.2016, Суббота, 16:00 мск Тараз, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Тараз - Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Иртыш 2:1 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
18 июля, суббота 15:00 Тараз 0:0 Иртыш
11 тур
7 мая, четверг 14:00 Иртыш 0:1 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 14:00 Тараз 0:3 Иртыш
5 тур
28 сентября, воскресенье 13:00 Иртыш 0:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2014
20 тур
12 июля, суббота 16:00 Тараз 5:1 Иртыш
10 тур
6 мая, вторник 16:00 Иртыш 2:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2013
19 тур
14 июля, воскресенье 16:00 Тараз 0:1 Иртыш
9 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Иртыш 1:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 15:00 Тараз 3:2 Иртыш
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Иртыш 1:1 Тараз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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    Рейтинг: +147

    niarmed311082 9 июля 2016, 17:32

    гол иртыша то на 67` уберите... отменили его

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