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Тобол - Иртыш

03.07.2016, Воскресенье, 16:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Тобол - Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
9 тур
5 мая, четверг 15:00 Иртыш 3:1 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:00 Тобол 1:0 Иртыш
4 тур
21 марта, суббота 12:00 Иртыш 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
8 тур
25 октября, суббота 13:00 Иртыш 1:1 Тобол
4 тур
20 сентября, суббота 14:00 Тобол 0:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
19 тур
6 июля, воскресенье 16:00 Тобол 1:1 Иртыш
9 тур
1 мая, четверг 16:00 Иртыш 0:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Иртыш 1:0 Тобол
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Тобол 0:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 17:00 Тобол 2:2 Иртыш
2 тур
18 марта, воскресенье 13:00 Иртыш 4:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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