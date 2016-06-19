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Ордабасы - Окжетпес

19.06.2016, Воскресенье, 16:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Ордабасы - Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2016
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Окжетпес 2:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:1 Окжетпес
11 тур
7 мая, четверг 12:00 Окжетпес 0:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:2 Ордабасы
13 тур
16 июня, суббота 16:00 Ордабасы 1:0 Окжетпес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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