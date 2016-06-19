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Жетысу - Тобол

19.06.2016, Воскресенье, 15:30 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Жетысу - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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