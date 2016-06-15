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Окжетпес - Шахтер

15.06.2016, Среда, 16:00 мск Кокшетау, стадион Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Окжетпес - Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
6 тур
17 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:0 Шахтер
23 тур
15 августа, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 15:30 Шахтер 3:0 Окжетпес
7 тур
15 апреля, среда 11:00 Окжетпес 1:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
10 августа, пятница 16:00 Шахтер 4:0 Окжетпес
5 тур
8 апреля, воскресенье 13:00 Окжетпес 0:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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