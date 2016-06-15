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Иртыш - Актобе

15.06.2016, Среда, 16:00 мск Павлодар, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Иртыш - Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
6 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 1:1 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
29 тур
17 октября, суббота 14:00 Актобе 3:2 Иртыш
25 тур
12 сентября, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Иртыш 1:0 Актобе
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Актобе 2:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Иртыш 1:1 Актобе
11 тур
10 мая, суббота 17:00 Актобе 3:0 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
5 октября, суббота 15:30 Актобе 3:1 Иртыш
3 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Иртыш 4:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Актобе 3:0 Иртыш
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Иртыш
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Иртыш 1:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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