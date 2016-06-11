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Актобе - Тобол

11.06.2016, Суббота, 17:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Актобе - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
5 тур
13 апреля, среда 14:00 Тобол 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 16:30 Актобе 2:1 Тобол
7 тур
15 апреля, среда 15:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
20 тур
11 июля, пятница 19:00 Актобе 3:1 Тобол
10 тур
6 мая, вторник 17:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
19 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Тобол 1:0 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
21 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Актобе
9 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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