Введите ваш ник на сайте

Тобол - Ордабасы

02.06.2016, Четверг, 16:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Тобол - Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
4 тур
9 апреля, суббота 11:00 Ордабасы 2:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:0 Тобол
9 тур
25 апреля, суббота 13:00 Тобол 1:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 17:00 Тобол 2:1 Ордабасы
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 14:00 Ордабасы 2:0 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
...
  • Читайте нас: 