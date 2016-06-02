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Жетысу - Актобе

02.06.2016, Четверг, 14:30 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Жетысу - Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
4 тур
9 апреля, суббота 17:00 Актобе 3:2 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
27 июня, суббота 15:30 Жетысу 1:1 Актобе
8 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 1:0 Актобе
5 тур
9 апреля, среда 15:00 Актобе 1:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Жетысу 0:0 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 17:00 Жетысу 1:1 Актобе
3 тур
25 марта, воскресенье 15:00 Актобе 4:0 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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