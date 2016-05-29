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Шахтер - Тобол

29.05.2016, Воскресенье, 15:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Шахтер - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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