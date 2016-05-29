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Окжетпес - Тараз

29.05.2016, Воскресенье, 14:00 мск Кокшетау, стадион Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Окжетпес - Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2016
3 тур
3 апреля, воскресенье 13:00 Тараз 1:3 Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 13:00 Окжетпес 0:0 Тараз
25 тур
12 сентября, суббота 15:00 Тараз 3:3 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
11 июля, суббота 15:00 Окжетпес 2:0 Тараз
10 тур
3 мая, воскресенье 11:00 Тараз 1:1 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 15:00 Тараз 2:0 Окжетпес
12 тур
27 мая, воскресенье 15:00 Окжетпес 3:1 Тараз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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