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Актобе - Астана

29.05.2016, Воскресенье, 17:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Актобе - Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2016
3 тур
3 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Астана 1:0 Актобе
23 тур
13 августа, четверг 17:00 Актобе 0:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 16:30 Актобе 0:0 Астана
5 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Астана 0:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
2 тур
5 ноября, среда 15:00 Актобе 3:0 Астана
6 тур
4 октября, суббота 16:30 Астана 6:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
27 июня, пятница 19:00 Актобе 1:1 Астана
8 тур
27 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:2 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
5 тур
21 сентября, суббота 17:00 Актобе 2:0 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Актобе 2:1 Астана
6 тур
20 апреля, суббота 15:00 Астана 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 20:00 Актобе 2:1 Астана
12 тур
27 мая, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 22 17 2 3 34:14 +20 53
2. Кайрат 22 14 4 4 50:22 +28 46
3. Иртыш 22 12 5 5 37:18 +19 41
4. Окжетпес 22 11 4 7 33:23 +10 37
5. Ордабасы 22 9 6 7 26:27 -1 33
6. Тобол 22 8 4 10 28:26 +2 28
7. Атырау 22 7 7 8 21:23 -2 28
8. Актобе 22 7 7 8 23:32 -9 28
9. Жетысу 22 6 5 11 22:32 -10 23
10. Шахтер Кр 22 5 6 11 10:27 -17 21
11. Тараз 22 5 4 13 22:30 -8 19
12. Акжайык 22 3 2 17 12:44 -32 11
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