Даллас - Сиэтл

|
|14 июля, четверг
|05:30
|Сиэтл
|5:0
|Даллас
|
|15 мая, воскресенье
|04:00
|Даллас
|2:0
|Сиэтл
|
|25 сентября, четверг
|05:00
|Даллас
|3:1
|Сиэтл
|
|8 мая, четверг
|06:00
|Сиэтл
|2:1
|Даллас
|
|13 апреля, воскресенье
|04:30
|Даллас
|2:3
|Сиэтл
|
|19 октября, суббота
|22:30
|Даллас
|2:0
|Сиэтл
|
|4 августа, воскресенье
|06:30
|Сиэтл
|3:0
|Даллас
|
|19 мая, воскресенье
|06:30
|Сиэтл
|4:2
|Даллас
|Регулярный чемпионат,
|22 октября, понедельник
|05:00
|Сиэтл
|3:1
|Даллас
|Регулярный чемпионат,
|3 сентября, понедельник
|03:00
|Даллас
|1:1
|Сиэтл
|Регулярный чемпионат,
|10 мая, четверг
|00:00
|Даллас
|0:2
|Сиэтл
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Торонто
|40
|18
|12
|10
|68:45
|+23
|66
|2.
|Даллас
|36
|18
|9
|9
|52:44
|+8
|63
|3.
|Колорадо
|38
|16
|13
|9
|41:36
|+5
|61
|4.
|Сиэтл
|40
|18
|7
|15
|52:46
|+6
|61
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|37
|14
|16
|7
|58:41
|+17
|58
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|36
|16
|9
|11
|62:47
|+15
|57
|7.
|Монреаль Импакт
|39
|15
|12
|12
|61:63
|-2
|57
|8.
|Нью-Йорк Сити
|36
|15
|9
|12
|62:64
|-2
|54
|9.
|Cпортинг КС
|34
|13
|8
|13
|42:41
|+1
|47
|10.
|Ди Си Юнайтед
|35
|11
|13
|11
|55:51
|+4
|46
|11.
|Реал Солт-Лейк
|35
|12
|10
|13
|45:49
|-4
|46
|12.
|Портленд
|34
|12
|8
|14
|48:53
|-5
|44
|13.
|Нью-Инглэнд
|34
|11
|9
|14
|44:54
|-10
|42
|14.
|Филадельфия
|35
|11
|9
|15
|53:58
|-5
|42
|15.
|Орландо Сити
|34
|9
|14
|11
|55:60
|-5
|41
|16.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|10
|9
|15
|45:52
|-7
|39
|17.
|Коламбус
|34
|8
|12
|14
|50:58
|-8
|36
|18.
|Сан-Хосе
|33
|7
|14
|12
|31:40
|-9
|35
|19.
|Динамо Хью
|34
|7
|13
|14
|39:45
|-6
|34
|20.
|Чикаго Файр
|34
|7
|10
|17
|42:58
|-16
|31