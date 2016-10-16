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Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити

16.10.2016, Воскресенье, 22:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
США. МЛС 2016

2 сентября, пятница 02:00 Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед

9 мая, понедельник 02:30 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити
США. МЛС 2015

3 октября, суббота 02:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити

14 августа, пятница 02:00 Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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