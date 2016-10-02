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Колорадо - Портленд

02.10.2016, Воскресенье, 04:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Портленд
США. МЛС 2016

5 июля, вторник 04:00 Колорадо 0:0 Портленд
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Портленд 4:1 Колорадо

31 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 1:2 Портленд
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Портленд

19 июля, суббота 07:00 Портленд 2:1 Колорадо
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

23 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:0 Портленд
США. МЛС 2013

21 сентября, суббота 06:00 Портленд 1:0 Колорадо

31 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

24 июня, понедельник 03:00 Портленд 3:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 сентября, четверг 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 сентября, суббота 06:30 Портленд 1:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
США. МЛС 2011

12 июня, воскресенье 00:00 Портленд 0:1 Колорадо

20 марта, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Портленд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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