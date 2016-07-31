Введите ваш ник на сайте

Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси

31.07.2016, Воскресенье, 23:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016

9 июля, суббота 22:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015
1/8 финала
29 октября, четверг 05:00 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси

5 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

13 апреля, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 24 ноября, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 22:30 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 октября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл

29 июля, вторник 06:00 Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
...
  • Читайте нас: 