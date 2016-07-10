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Ванкувер Уайткепс - Колорадо

10.07.2016, Воскресенье, 05:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Колорадо
США. МЛС 2015

10 сентября, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:0 Колорадо

5 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 2:1 Ванкувер Уайткепс

24 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2014

26 октября, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Колорадо

29 июня, воскресенье 05:00 Колорадо 2:0 Ванкувер Уайткепс

6 апреля, воскресенье 02:30 Ванкувер Уайткепс 1:2 Колорадо
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 04:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Колорадо

20 октября, воскресенье 02:00 Колорадо 3:2 Ванкувер Уайткепс

18 августа, воскресенье 05:30 Колорадо 2:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
24 сентября, понедельник 03:30 Ванкувер Уайткепс 2:2 Колорадо
Регулярный чемпионат,
5 июля, четверг 05:30 Колорадо 0:1 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
17 июня, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Колорадо

10 июля, воскресенье 00:00 Колорадо 2:1 Ванкувер Уайткепс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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