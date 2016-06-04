Химнастик - Алавес

|21 тур
|17 января, воскресенье
|19:00
|Алавес
|1:3
|Химнастик
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алавес
|42
|21
|12
|9
|49:35
|+14
|75
|2.
|Леганес
|42
|20
|14
|8
|59:34
|+25
|74
|3.
|Химнастик
|42
|18
|17
|7
|57:41
|+16
|71
|4.
|Жирона
|42
|17
|15
|10
|46:28
|+18
|66
|5.
|Кордоба
|42
|19
|8
|15
|59:52
|+7
|65
|6.
|Осасуна
|42
|17
|13
|12
|47:40
|+7
|64
|7.
|Алькоркон
|42
|18
|10
|14
|48:44
|+4
|64
|8.
|Сарагоса
|42
|17
|13
|12
|50:44
|+6
|64
|9.
|Реал Ов
|42
|16
|11
|15
|52:50
|+2
|59
|10.
|Нумансия
|42
|13
|18
|11
|57:51
|+6
|57
|11.
|Эльче
|42
|13
|18
|11
|40:46
|-6
|57
|12.
|Уэска
|42
|14
|13
|15
|48:49
|-1
|55
|13.
|Тенерифе
|42
|13
|16
|13
|45:46
|-1
|55
|14.
|Луго
|42
|13
|15
|14
|44:50
|-6
|54
|15.
|Мирандес
|42
|13
|13
|16
|54:56
|-2
|52
|16.
|Вальядолид
|42
|12
|15
|15
|47:52
|-5
|51
|17.
|Мальорка
|42
|12
|13
|17
|39:45
|-6
|49
|18.
|Альмерия
|42
|10
|18
|14
|44:51
|-7
|48
|19.
|Понферрадина
|42
|12
|11
|19
|39:54
|-15
|47
|20.
|Льягостера
|42
|12
|8
|22
|44:54
|-10
|44
|21.
|Альбасете
|42
|10
|9
|23
|39:61
|-22
|39
|22.
|Атлетик-2 Б
|42
|8
|8
|26
|35:59
|-24
|32