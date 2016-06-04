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Химнастик - Алавес

04.06.2016, Суббота, 21:30 мск Испания. Сегунда, 42 тур Химнастик - Алавес
Испания. Сегунда (2015/2016)
21 тур
17 января, воскресенье 19:00 Алавес 1:3 Химнастик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алавес 42 21 12 9 49:35 +14 75
2. Леганес 42 20 14 8 59:34 +25 74
3. Химнастик 42 18 17 7 57:41 +16 71
4. Жирона 42 17 15 10 46:28 +18 66
5. Кордоба 42 19 8 15 59:52 +7 65
6. Осасуна 42 17 13 12 47:40 +7 64
7. Алькоркон 42 18 10 14 48:44 +4 64
8. Сарагоса 42 17 13 12 50:44 +6 64
9. Реал Ов 42 16 11 15 52:50 +2 59
10. Нумансия 42 13 18 11 57:51 +6 57
11. Эльче 42 13 18 11 40:46 -6 57
12. Уэска 42 14 13 15 48:49 -1 55
13. Тенерифе 42 13 16 13 45:46 -1 55
14. Луго 42 13 15 14 44:50 -6 54
15. Мирандес 42 13 13 16 54:56 -2 52
16. Вальядолид 42 12 15 15 47:52 -5 51
17. Мальорка 42 12 13 17 39:45 -6 49
18. Альмерия 42 10 18 14 44:51 -7 48
19. Понферрадина 42 12 11 19 39:54 -15 47
20. Льягостера 42 12 8 22 44:54 -10 44
21. Альбасете 42 10 9 23 39:61 -22 39
22. Атлетик-2 Б 42 8 8 26 35:59 -24 32
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