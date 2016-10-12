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Чили - Перу

12.10.2016, Среда, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур Чили - Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
2 тур
14 октября, среда 05:15 Перу 3:4 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/2 финала
30 июня, вторник 02:30 Чили 2:1 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2014

11 октября, суббота 03:00 Чили 3:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
23 марта, суббота 06:10 Перу 1:0 Чили
2 тур
12 октября, среда 03:45 Чили 4:2 Перу
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 02:15 Чили 1:0 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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