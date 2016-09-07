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Чили - Боливия

07.09.2016, Среда, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Чили - Боливия
Кубок Америки 2016, группа D
Групповой этап, 2 тур
11 июня, суббота 02:00 Чили 2:1 Боливия
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 3 тур
20 июня, суббота 02:30 Чили 5:0 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

15 октября, среда 03:00 Чили 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 04:30 Чили 3:1 Боливия
5 тур
3 июня, воскресенье 00:10 Боливия 0:2 Чили
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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