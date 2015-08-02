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Яблонец - Богемианс 1905

02.08.2015, Воскресенье, 19:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 2 тур Яблонец - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 2 5 57:25 +32 71
2. Спарта 30 20 4 6 61:24 +37 64
3. Слован Л 30 17 7 6 51:35 +16 58
4. Млада Болеслав 30 16 9 5 63:37 +26 57
5. Славия П 30 14 10 6 48:26 +22 52
6. Зброевка 30 14 5 11 38:38 0 47
7. Яблонец 30 10 11 9 46:40 +6 41
8. Словацко 30 12 4 14 37:51 -14 40
9. Богемианс 1905 30 8 13 9 35:37 -2 37
10. Дукла П 30 8 11 11 44:41 +3 35
11. Высочина 30 8 7 15 31:54 -23 31
12. Теплице 30 7 9 14 37:52 -15 30
13. Фастав 30 7 9 14 34:50 -16 30
14. Сигма 30 6 9 15 35:49 -14 27
15. Пршибрам 30 7 6 17 33:53 -20 27
16. Баник 30 4 2 24 27:65 -38 14
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