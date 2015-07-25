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Пршибрам - Яблонец

25.07.2015, Суббота, 18:00 мск Пршибрам, стадион На Литавке Чехия. Синот Лига, 1 тур Пршибрам - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
21 марта, суббота 19:00 Яблонец 2:0 Пршибрам
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Пршибрам 1:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Пршибрам 3:0 Яблонец
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Яблонец 6:0 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
30 марта, суббота 19:00 Пршибрам 3:3 Яблонец
7 тур
14 сентября, пятница 22:15 Яблонец 2:2 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
7 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 4:3 Яблонец
10 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 5:1 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
30 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 1:2 Яблонец
12 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 5:1 Пршибрам
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
20 марта, суббота 15:30 Пршибрам 1:2 Яблонец
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 0:0 Пршибрам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 2 5 57:25 +32 71
2. Спарта 30 20 4 6 61:24 +37 64
3. Слован Л 30 17 7 6 51:35 +16 58
4. Млада Болеслав 30 16 9 5 63:37 +26 57
5. Славия П 30 14 10 6 48:26 +22 52
6. Зброевка 30 14 5 11 38:38 0 47
7. Яблонец 30 10 11 9 46:40 +6 41
8. Словацко 30 12 4 14 37:51 -14 40
9. Богемианс 1905 30 8 13 9 35:37 -2 37
10. Дукла П 30 8 11 11 44:41 +3 35
11. Высочина 30 8 7 15 31:54 -23 31
12. Теплице 30 7 9 14 37:52 -15 30
13. Фастав 30 7 9 14 34:50 -16 30
14. Сигма 30 6 9 15 35:49 -14 27
15. Пршибрам 30 7 6 17 33:53 -20 27
16. Баник 30 4 2 24 27:65 -38 14
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