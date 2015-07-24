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Виктория - Славия

24.07.2015, Пятница, 18:30 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 1 тур Виктория - Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
18 марта, среда 20:00 Виктория 1:0 Славия
5 тур
23 августа, суббота 22:15 Славия 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Славия 0:2 Виктория
11 тур
19 октября, суббота 22:15 Виктория 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 20:00 Виктория 0:1 Славия
13 тур
4 ноября, воскресенье 21:05 Славия 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Виктория 3:0 Славия
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
25 апреля, понедельник 20:30 Виктория 2:2 Славия
11 тур
1 октября, пятница 21:30 Славия 0:1 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Виктория 4:2 Славия
14 тур
9 ноября, понедельник 19:30 Славия 0:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 2 5 57:25 +32 71
2. Спарта 30 20 4 6 61:24 +37 64
3. Слован Л 30 17 7 6 51:35 +16 58
4. Млада Болеслав 30 16 9 5 63:37 +26 57
5. Славия П 30 14 10 6 48:26 +22 52
6. Зброевка 30 14 5 11 38:38 0 47
7. Яблонец 30 10 11 9 46:40 +6 41
8. Словацко 30 12 4 14 37:51 -14 40
9. Богемианс 1905 30 8 13 9 35:37 -2 37
10. Дукла П 30 8 11 11 44:41 +3 35
11. Высочина 30 8 7 15 31:54 -23 31
12. Теплице 30 7 9 14 37:52 -15 30
13. Фастав 30 7 9 14 34:50 -16 30
14. Сигма 30 6 9 15 35:49 -14 27
15. Пршибрам 30 7 6 17 33:53 -20 27
16. Баник 30 4 2 24 27:65 -38 14
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