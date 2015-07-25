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Теплице - Сигма

25.07.2015, Суббота, 21:15 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 1 тур Теплице - Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Теплице 4:0 Сигма
4 тур
10 августа, суббота 21:00 Сигма 2:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
6 мая, понедельник 21:00 Сигма 0:2 Теплице
12 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
25 марта, воскресенье 19:00 Теплице 3:1 Сигма
8 тур
24 сентября, суббота 18:35 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Теплице
10 тур
27 сентября, понедельник 20:00 Теплице 1:0 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Сигма
15 тур
23 ноября, понедельник 19:30 Сигма 6:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 2 5 57:25 +32 71
2. Спарта 30 20 4 6 61:24 +37 64
3. Слован Л 30 17 7 6 51:35 +16 58
4. Млада Болеслав 30 16 9 5 63:37 +26 57
5. Славия П 30 14 10 6 48:26 +22 52
6. Зброевка 30 14 5 11 38:38 0 47
7. Яблонец 30 10 11 9 46:40 +6 41
8. Словацко 30 12 4 14 37:51 -14 40
9. Богемианс 1905 30 8 13 9 35:37 -2 37
10. Дукла П 30 8 11 11 44:41 +3 35
11. Высочина 30 8 7 15 31:54 -23 31
12. Теплице 30 7 9 14 37:52 -15 30
13. Фастав 30 7 9 14 34:50 -16 30
14. Сигма 30 6 9 15 35:49 -14 27
15. Пршибрам 30 7 6 17 33:53 -20 27
16. Баник 30 4 2 24 27:65 -38 14
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