Теплице - Сигма

|18 тур
|2 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|4:0
|Сигма
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:00
|Сигма
|2:2
|Теплице
|18 тур
|2 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|4:0
|Сигма
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:00
|Сигма
|2:2
|Теплице
|26 тур
|6 мая, понедельник
|21:00
|Сигма
|0:2
|Теплице
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:1
|Сигма
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:1
|Сигма
|8 тур
|24 сентября, суббота
|18:35
|Сигма
|1:0
|Теплице
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:0
|Теплице
|10 тур
|27 сентября, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:0
|Сигма
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|30
|23
|2
|5
|57:25
|+32
|71
|2.
|Спарта
|30
|20
|4
|6
|61:24
|+37
|64
|3.
|Слован Л
|30
|17
|7
|6
|51:35
|+16
|58
|4.
|Млада Болеслав
|30
|16
|9
|5
|63:37
|+26
|57
|5.
|Славия П
|30
|14
|10
|6
|48:26
|+22
|52
|6.
|Зброевка
|30
|14
|5
|11
|38:38
|0
|47
|7.
|Яблонец
|30
|10
|11
|9
|46:40
|+6
|41
|8.
|Словацко
|30
|12
|4
|14
|37:51
|-14
|40
|9.
|Богемианс 1905
|30
|8
|13
|9
|35:37
|-2
|37
|10.
|Дукла П
|30
|8
|11
|11
|44:41
|+3
|35
|11.
|Высочина
|30
|8
|7
|15
|31:54
|-23
|31
|12.
|Теплице
|30
|7
|9
|14
|37:52
|-15
|30
|13.
|Фастав
|30
|7
|9
|14
|34:50
|-16
|30
|14.
|Сигма
|30
|6
|9
|15
|35:49
|-14
|27
|15.
|Пршибрам
|30
|7
|6
|17
|33:53
|-20
|27
|16.
|Баник
|30
|4
|2
|24
|27:65
|-38
|14