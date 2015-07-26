Введите ваш ник на сайте

Слован - Млада Болеслав

26.07.2015, Воскресенье, 21:15 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 1 тур Слован - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Слован
9 тур
28 сентября, воскресенье 19:30 Слован 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 20:05 Млада Болеслав 2:3 Слован
11 тур
22 октября, понедельник 20:00 Слован 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 22:30 Слован 2:1 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 23 2 5 57:25 +32 71
2. Спарта 30 20 4 6 61:24 +37 64
3. Слован Л 30 17 7 6 51:35 +16 58
4. Млада Болеслав 30 16 9 5 63:37 +26 57
5. Славия П 30 14 10 6 48:26 +22 52
6. Зброевка 30 14 5 11 38:38 0 47
7. Яблонец 30 10 11 9 46:40 +6 41
8. Словацко 30 12 4 14 37:51 -14 40
9. Богемианс 1905 30 8 13 9 35:37 -2 37
10. Дукла П 30 8 11 11 44:41 +3 35
11. Высочина 30 8 7 15 31:54 -23 31
12. Теплице 30 7 9 14 37:52 -15 30
13. Фастав 30 7 9 14 34:50 -16 30
14. Сигма 30 6 9 15 35:49 -14 27
15. Пршибрам 30 7 6 17 33:53 -20 27
16. Баник 30 4 2 24 27:65 -38 14
...
  • Читайте нас: 