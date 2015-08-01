ФК Сумы - Гелиос

|18 тур
|21 марта, суббота
|16:00
|Гелиос
|0:1
|ФК Сумы
|3 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|ФК Сумы
|1:4
|Гелиос
|16 тур
|27 октября, воскресенье
|16:00
|Гелиос
|1:1
|ФК Сумы
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|ФК Сумы
|2:0
|Гелиос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|30
|9
|9
|12
|30:34
|-4
|36
|2.
|30
|8
|8
|14
|31:42
|-11
|32
|3.
|Звезда К
|30
|20
|5
|5
|52:22
|+30
|65
|4.
|Днепр Чер
|30
|16
|7
|7
|45:27
|+18
|55
|5.
|Оболонь-Бровар
|29
|16
|5
|8
|46:34
|+12
|53
|6.
|Мариуполь
|30
|14
|11
|5
|37:23
|+14
|53
|7.
|Горняк
|30
|13
|10
|7
|42:27
|+15
|49
|8.
|Николаев
|30
|13
|8
|9
|37:27
|+10
|47
|9.
|Гелиос
|28
|11
|12
|5
|30:24
|+6
|45
|10.
|Десна
|30
|11
|7
|12
|33:29
|+4
|40
|11.
|Нафтовик-Укрнафта
|29
|11
|6
|12
|33:32
|+1
|39
|12.
|Полтава
|30
|10
|8
|12
|32:32
|0
|38
|13.
|Горняк-Спорт
|30
|8
|9
|13
|30:35
|-5
|33
|14.
|ФК Сумы
|30
|8
|6
|16
|35:54
|-19
|30
|15.
|Тернополь
|29
|5
|7
|17
|18:46
|-28
|22
|16.
|Нива Т
|27
|2
|4
|21
|10:53
|-43
|10