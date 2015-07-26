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Нива - Горняк-Спорт

26.07.2015, Воскресенье, 18:00 мск Тернополь, стадион Тернопольский городской стадион Украина. Первая лига, 1 тур Нива - Горняк-Спорт
Украина. Первая лига (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Нива 1:3 Горняк-Спорт
13 тур
18 октября, суббота 15:00 Горняк-Спорт 0:1 Нива
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. 30 8 8 14 31:42 -11 32
2. 30 9 9 12 30:34 -4 36
3. Звезда К 30 20 5 5 52:22 +30 65
4. Днепр Чер 30 16 7 7 45:27 +18 55
5. Оболонь-Бровар 29 16 5 8 46:34 +12 53
6. Мариуполь 30 14 11 5 37:23 +14 53
7. Горняк 30 13 10 7 42:27 +15 49
8. Николаев 30 13 8 9 37:27 +10 47
9. Гелиос 28 11 12 5 30:24 +6 45
10. Десна 30 11 7 12 33:29 +4 40
11. Нафтовик-Укрнафта 29 11 6 12 33:32 +1 39
12. Полтава 30 10 8 12 32:32 0 38
13. Горняк-Спорт 30 8 9 13 30:35 -5 33
14. ФК Сумы 30 8 6 16 35:54 -19 30
15. Тернополь 29 5 7 17 18:46 -28 22
16. Нива Т 27 2 4 21 10:53 -43 10
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