Введите ваш ник на сайте

Генк - Оуд-Хеверли

25.07.2015, Суббота, 21:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 1 тур Генк - Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 23:30 Генк 3:0 Оуд-Хеверли
2 тур
3 августа, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:4 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 23:30 Генк 1:1 Оуд-Хеверли
2 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Оуд-Хеверли 2:2 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
23 тур
28 января, суббота 23:00 Генк 5:0 Оуд-Хеверли
8 тур
24 сентября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 21 1 8 64:30 +34 64
2. Гент 30 17 9 4 56:29 +27 60
3. Андерлехт 30 15 10 5 51:29 +22 55
4. Остенде 30 14 7 9 55:44 +11 49
5. Генк 30 14 6 10 42:30 +12 48
6. Зюлте-Варегем 30 12 7 11 51:50 +1 43
7. Стандард 30 12 5 13 41:51 -10 41
8. Шарлеруа 30 10 9 11 36:39 -3 39
9. Кортрейк 30 10 9 11 31:35 -4 39
10. Мехелен 30 10 7 13 48:50 -2 37
11. Локерен 30 8 10 12 35:40 -5 34
12. Ваасланд-Беверен 30 9 6 15 40:57 -17 33
13. Мускрон 30 7 9 14 39:51 -12 30
14. Сент-Труйден 30 8 6 16 28:47 -19 30
15. Вестерло 30 7 9 14 35:59 -24 30
16. Оуд-Хеверли 30 7 8 15 42:53 -11 29
...
  • Читайте нас: 