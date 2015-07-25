Генк - Оуд-Хеверли

|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|23:30
|Генк
|3:0
|Оуд-Хеверли
|2 тур
|3 августа, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|1:4
|Генк
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|23:30
|Генк
|3:0
|Оуд-Хеверли
|2 тур
|3 августа, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|1:4
|Генк
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|23:30
|Генк
|1:1
|Оуд-Хеверли
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|20:00
|Оуд-Хеверли
|2:2
|Генк
|23 тур
|28 января, суббота
|23:00
|Генк
|5:0
|Оуд-Хеверли
|8 тур
|24 сентября, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Генк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|30
|21
|1
|8
|64:30
|+34
|64
|2.
|Гент
|30
|17
|9
|4
|56:29
|+27
|60
|3.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|51:29
|+22
|55
|4.
|Остенде
|30
|14
|7
|9
|55:44
|+11
|49
|5.
|Генк
|30
|14
|6
|10
|42:30
|+12
|48
|6.
|Зюлте-Варегем
|30
|12
|7
|11
|51:50
|+1
|43
|7.
|Стандард
|30
|12
|5
|13
|41:51
|-10
|41
|8.
|Шарлеруа
|30
|10
|9
|11
|36:39
|-3
|39
|9.
|Кортрейк
|30
|10
|9
|11
|31:35
|-4
|39
|10.
|Мехелен
|30
|10
|7
|13
|48:50
|-2
|37
|11.
|Локерен
|30
|8
|10
|12
|35:40
|-5
|34
|12.
|Ваасланд-Беверен
|30
|9
|6
|15
|40:57
|-17
|33
|13.
|Мускрон
|30
|7
|9
|14
|39:51
|-12
|30
|14.
|Сент-Труйден
|30
|8
|6
|16
|28:47
|-19
|30
|15.
|Вестерло
|30
|7
|9
|14
|35:59
|-24
|30
|16.
|Оуд-Хеверли
|30
|7
|8
|15
|42:53
|-11
|29