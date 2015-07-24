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Сент-Труйден - Брюгге

24.07.2015, Пятница, 21:30 мск Брюссель, стадион Штайен Бельгия. Про-Лига, 1 тур Сент-Труйден - Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
11 декабря, воскресенье 21:00 Брюгге 1:0 Сент-Труйден
2 тур
7 августа, воскресенье 22:30 Сент-Труйден 3:3 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
17 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Сент-Труйден 2:1 Брюгге
2 тур
7 августа, суббота 22:00 Брюгге 4:1 Сент-Труйден
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 8 тур
2 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 2:0 Сент-Труйден
Плей-офф I, 1 тур
27 марта, суббота 20:30 Сент-Труйден 0:0 Брюгге
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Сент-Труйден 1:1 Брюгге
13 тур
31 октября, суббота 22:00 Брюгге 1:0 Сент-Труйден
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 21 1 8 64:30 +34 64
2. Гент 30 17 9 4 56:29 +27 60
3. Андерлехт 30 15 10 5 51:29 +22 55
4. Остенде 30 14 7 9 55:44 +11 49
5. Генк 30 14 6 10 42:30 +12 48
6. Зюлте-Варегем 30 12 7 11 51:50 +1 43
7. Стандард 30 12 5 13 41:51 -10 41
8. Шарлеруа 30 10 9 11 36:39 -3 39
9. Кортрейк 30 10 9 11 31:35 -4 39
10. Мехелен 30 10 7 13 48:50 -2 37
11. Локерен 30 8 10 12 35:40 -5 34
12. Ваасланд-Беверен 30 9 6 15 40:57 -17 33
13. Мускрон 30 7 9 14 39:51 -12 30
14. Сент-Труйден 30 8 6 16 28:47 -19 30
15. Вестерло 30 7 9 14 35:59 -24 30
16. Оуд-Хеверли 30 7 8 15 42:53 -11 29
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