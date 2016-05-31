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Сочи - Химки

31.05.2016, Вторник, 17:30 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур Сочи - Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 19:00 Химки 1:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
20 ноября, вторник 20:00 Химки 1:0 Сочи
6 тур
13 августа, понедельник 18:30 Сочи 0:0 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Сочи 0:2 Химки
12 тур
24 мая, понедельник 19:00 Химки 4:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
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