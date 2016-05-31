Торпедо Вл - Текстильщик

|1 тур
|20 июля, понедельник
|18:30
|Текстильщик
|1:0
|Торпедо Вл
|1 тур
|20 июля, понедельник
|18:30
|Текстильщик
|1:0
|Торпедо Вл
|19 тур
|4 ноября, вторник
|17:00
|Текстильщик
|0:0
|Торпедо Вл
|5 тур
|8 августа, пятница
|18:30
|Торпедо Вл
|1:1
|Текстильщик
|30 тур
|10 мая, суббота
|17:00
|Текстильщик
|2:0
|Торпедо Вл
|8 тур
|18 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|2:1
|Текстильщик
|1/256 финала
|10 июля, среда
|18:30
|Текстильщик
|4:2
|Торпедо Вл
|33 тур
|17 октября, воскресенье
|17:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Текстильщик
|17 тур
|16 июля, пятница
|18:30
|Текстильщик
|0:1
|Торпедо Вл
|1/128 финала
|7 мая, пятница
|18:30
|Текстильщик
|1:1
(3:4)п
|Торпедо Вл
|31 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|1:0
|Торпедо Вл
|11 тур
|8 июня, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|4:1
|Текстильщик
|1/128 финала
|14 мая, четверг
|00:00
|Торпедо Вл
|3:0
|Текстильщик
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химки
|28
|20
|7
|1
|52:14
|+38
|67
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|28
|17
|4
|7
|49:30
|+19
|55
|3.
|Москва
|28
|17
|4
|7
|50:24
|+26
|55
|4.
|Текстильщик Ив
|28
|15
|8
|5
|49:23
|+26
|53
|5.
|Торпедо Вл
|28
|14
|9
|5
|37:24
|+13
|51
|6.
|Спартак Кс
|28
|14
|5
|9
|42:33
|+9
|47
|7.
|Сочи
|28
|14
|5
|9
|44:31
|+13
|47
|8.
|Псков-747
|28
|11
|6
|11
|38:37
|+1
|39
|9.
|Строгино
|28
|8
|9
|11
|35:32
|+3
|33
|10.
|ЦРФСО
|28
|7
|10
|11
|26:32
|-6
|31
|11.
|Волга Тв
|28
|7
|7
|14
|26:43
|-17
|28
|12.
|Знамя Труда
|28
|7
|4
|17
|28:54
|-26
|25
|13.
|Домодедово
|28
|5
|7
|16
|30:52
|-22
|22
|14.
|Карелия
|28
|5
|5
|18
|26:58
|-32
|20
|15.
|Коломна
|28
|2
|4
|22
|20:65
|-45
|10