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Торпедо Вл - Текстильщик

31.05.2016, Вторник, 18:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур Торпедо Вл - Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 18:30 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 17:00 Текстильщик 0:0 Торпедо Вл
5 тур
8 августа, пятница 18:30 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 17:00 Текстильщик 2:0 Торпедо Вл
8 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 2:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:30 Текстильщик 4:2 Торпедо Вл
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 1:1 Текстильщик
17 тур
16 июля, пятница 18:30 Текстильщик 0:1 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
7 мая, пятница 18:30 Текстильщик 1:1
(3:4)п		 Торпедо Вл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
31 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 1:0 Торпедо Вл
11 тур
8 июня, понедельник 18:00 Торпедо Вл 4:1 Текстильщик
Россия. Кубок (2009/2010)
1/128 финала
14 мая, четверг 00:00 Торпедо Вл 3:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
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