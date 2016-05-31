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ЦРФСО - Знамя Труда

31.05.2016, Вторник, 18:00 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур ЦРФСО - Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Знамя Труда 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 18:00 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
9 тур
4 сентября, четверг 17:00 Знамя Труда 0:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
32 тур
19 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
6 тур
7 августа, среда 18:30 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
28 тур
31 мая, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
2 тур
26 июля, четверг 18:00 Знамя Труда 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 ЦРФСО 0:0 Знамя Труда
32 тур
30 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 2:2 ЦРФСО
15 тур
30 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
25 тур
4 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
9 тур
4 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 2:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
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