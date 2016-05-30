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Динамо Бр - Витязь

30.05.2016, Понедельник, 18:30 мск Брянск, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Динамо Бр - Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 19:00 Витязь 0:0 Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
17 тур
23 октября, четверг 18:00 Динамо Бр 0:1 Витязь
3 тур
25 июля, пятница 19:00 Витязь 2:2 Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 18:00 Динамо Бр 0:0 Витязь
4 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Витязь 3:1 Динамо Бр
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 16:00 Витязь 2:1 Динамо Бр
3 тур
6 апреля, воскресенье 16:00 Динамо Бр 2:1 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 26 15 9 2 41:19 +22 54
2. Энергомаш 26 13 7 6 28:16 +12 46
3. Рязань 26 10 10 6 19:15 +4 40
4. Металлург Лп 26 9 13 4 26:21 +5 40
5. Авангард Кур 26 10 9 7 33:22 +11 39
6. Локомотив Лс 26 9 12 5 27:19 +8 39
7. Зенит Пз 26 10 8 8 25:21 +4 38
8. Калуга 26 9 6 11 24:27 -3 33
9. Динамо Бр 26 8 7 11 22:25 -3 31
10. Витязь 26 8 7 11 31:32 -1 31
11. Чертаново 26 8 6 12 31:42 -11 30
12. Торпедо М 26 8 6 12 21:28 -7 30
13. Орел 26 5 7 14 9:25 -16 22
14. Арсенал-2 26 2 9 15 22:47 -25 15
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