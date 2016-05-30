Введите ваш ник на сайте

Орел - Зенит

30.05.2016, Понедельник, 18:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Орел - Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Зенит 0:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
21 тур
10 апреля, пятница 16:00 Орел 0:2 Зенит
7 тур
22 августа, пятница 18:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 19:00 Орел 1:1 Зенит
4 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Зенит 2:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
18 тур
22 октября, понедельник 18:00 Зенит 1:0 Орел
4 тур
31 июля, вторник 19:00 Орел 0:2 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зенит 1:2 Орел
22 тур
10 сентября, суббота 12:00 Орел 4:1 Зенит
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 19:00 Зенит 4:0 Орел
4 тур
11 мая, вторник 18:30 Орел 3:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 26 15 9 2 41:19 +22 54
2. Энергомаш 26 13 7 6 28:16 +12 46
3. Рязань 26 10 10 6 19:15 +4 40
4. Металлург Лп 26 9 13 4 26:21 +5 40
5. Авангард Кур 26 10 9 7 33:22 +11 39
6. Локомотив Лс 26 9 12 5 27:19 +8 39
7. Зенит Пз 26 10 8 8 25:21 +4 38
8. Калуга 26 9 6 11 24:27 -3 33
9. Динамо Бр 26 8 7 11 22:25 -3 31
10. Витязь 26 8 7 11 31:32 -1 31
11. Чертаново 26 8 6 12 31:42 -11 30
12. Торпедо М 26 8 6 12 21:28 -7 30
13. Орел 26 5 7 14 9:25 -16 22
14. Арсенал-2 26 2 9 15 22:47 -25 15
...
  • Читайте нас: 