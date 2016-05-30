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Черноморец - Дружба

30.05.2016, Понедельник, 18:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур Черноморец - Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
18 тур
18 ноября, вторник 17:00 Черноморец 3:1 Дружба
8 тур
19 сентября, пятница 16:30 Дружба 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
22 тур
7 ноября, четверг 18:00 Черноморец 3:0 Дружба
6 тур
9 августа, пятница 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Дружба 2:4 Черноморец
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Черноморец 2:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Дружба 0:2 Черноморец
11 тур
15 июня, вторник 00:00 Черноморец 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 2:0 Дружба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч 26 19 6 1 43:6 +37 63
2. Афипс 26 15 4 7 35:27 +8 49
3. Черноморец Нв 27 14 7 6 37:24 +13 49
4. Краснодар-2 26 14 6 6 53:26 +27 48
5. Ангушт 26 11 8 7 24:17 +7 41
6. СКА 27 11 6 10 36:26 +10 39
7. Динамо Ст 26 9 8 9 30:30 0 35
8. Машук-КМВ 26 9 6 11 25:34 -9 33
9. Терек-2 26 8 7 11 32:31 +1 31
10. Биолог-Новокубанск 25 7 6 12 21:32 -11 27
11. Алания 26 6 8 12 21:36 -15 26
12. МИТОС 26 6 5 15 30:48 -18 23
13. Астрахань 26 5 6 15 23:49 -26 21
14. Дружба 25 4 5 16 20:44 -24 17
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