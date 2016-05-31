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Челябинск - Носта

31.05.2016, Вторник, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Челябинск - Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Челябинск 1:2 Носта
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 15:00 Носта 0:1 Челябинск
6 тур
21 августа, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 17:00 Носта 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:3 Носта
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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