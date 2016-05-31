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Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

31.05.2016, Вторник, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 16:30 Лада-Тольятти 1:3 Сызрань-2003
9 тур
9 сентября, среда 18:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:00 Сызрань-2003 0:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
20 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
2 тур
24 июля, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 19:00 Сызрань-2003 1:1 Лада-Тольятти
5 тур
13 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 19:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
23 тур
27 апреля, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:1
(4:5)п		 Сызрань-2003
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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