Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

|17 тур
|26 октября, понедельник
|16:30
|Лада-Тольятти
|1:3
|Сызрань-2003
|9 тур
|9 сентября, среда
|18:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|17 тур
|26 октября, понедельник
|16:30
|Лада-Тольятти
|1:3
|Сызрань-2003
|9 тур
|9 сентября, среда
|18:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|1/128 финала
|24 июля, пятница
|18:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Лада-Тольятти
|12 тур
|20 сентября, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|28 июля, понедельник
|18:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Лада-Тольятти
|15 тур
|10 октября, четверг
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Лада-Тольятти
|5 тур
|13 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Лада-Тольятти
|23 тур
|27 апреля, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|7 тур
|24 августа, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|29 июля, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:1
(4:5)п
|Сызрань-2003
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нефтехимик
|27
|18
|6
|3
|56:15
|+41
|60
|2.
|Зенит Иж
|27
|17
|3
|7
|49:25
|+24
|54
|3.
|Пари НН
|27
|15
|8
|4
|38:19
|+19
|53
|4.
|Сызрань-2003
|27
|13
|7
|7
|35:29
|+6
|46
|5.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|41:27
|+14
|44
|6.
|Волга Ул
|27
|10
|5
|12
|33:32
|+1
|35
|7.
|Носта
|27
|7
|7
|13
|33:41
|-8
|28
|8.
|Химик Дз
|27
|7
|4
|16
|28:54
|-26
|25
|9.
|Лада-Тольятти
|27
|5
|7
|15
|23:56
|-33
|22
|10.
|Динамо Кр
|27
|1
|6
|20
|18:56
|-38
|9