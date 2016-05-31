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Волга - Динамо

31.05.2016, Вторник, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Волга - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Динамо 2:1 Волга
9 тур
9 сентября, среда 18:00 Волга 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
28 октября, вторник 13:00 Динамо 1:1 Волга
8 тур
2 сентября, вторник 18:00 Волга 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
11 августа, понедельник 18:00 Волга 2:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 17:00 Динамо 0:1 Волга
9 тур
9 сентября, понедельник 18:00 Волга 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Динамо
5 тур
14 августа, вторник 18:00 Динамо 0:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Волга 5:0 Динамо
16 тур
4 августа, четверг 18:00 Динамо 0:3 Волга
4 тур
14 мая, суббота 18:00 Волга 3:0 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Волга 1:0 Динамо
1 тур
25 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
17 тур
5 августа, среда 18:00 Динамо 2:2 Волга
1 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Волга 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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