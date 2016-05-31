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Пари НН - Нефтехимик

31.05.2016, Вторник, 17:00 мск Нижний Новгород, стадион Северный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур Пари НН - Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 17:00 Нефтехимик 1:0 Пари НН
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Пари НН 0:0 Нефтехимик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нефтехимик 27 18 6 3 56:15 +41 60
2. Зенит Иж 27 17 3 7 49:25 +24 54
3. Пари НН 27 15 8 4 38:19 +19 53
4. Сызрань-2003 27 13 7 7 35:29 +6 46
5. Челябинск 27 13 5 9 41:27 +14 44
6. Волга Ул 27 10 5 12 33:32 +1 35
7. Носта 27 7 7 13 33:41 -8 28
8. Химик Дз 27 7 4 16 28:54 -26 25
9. Лада-Тольятти 27 5 7 15 23:56 -33 22
10. Динамо Кр 27 1 6 20 18:56 -38 9
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