Гронинген - ПСВ

|27 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|2:1
|Гронинген
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|14:30
|Гронинген
|1:1
|ПСВ
|27 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|2:1
|Гронинген
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|14:30
|Гронинген
|1:1
|ПСВ
|30 тур
|29 марта, суббота
|23:45
|ПСВ
|2:3
|Гронинген
|10 тур
|20 октября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:0
|ПСВ
|32 тур
|27 апреля, суббота
|20:45
|ПСВ
|5:2
|Гронинген
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|18:30
|Гронинген
|1:3
|ПСВ
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|3:0
|ПСВ
|14 тур
|26 ноября, суббота
|23:45
|ПСВ
|6:1
|Гронинген
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|0:0
|ПСВ
|7 тур
|25 сентября, суббота
|21:45
|ПСВ
|1:1
|Гронинген