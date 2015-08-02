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Гронинген - ПСВ

02.08.2015, Воскресенье, 19:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Суперкубок Голландии Гронинген - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
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