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Рандерс - Эсбьерг

29.05.2016, Воскресенье, 18:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 33 тур Рандерс - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:0 Рандерс
9 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
20 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
14 тур
8 ноября, суббота 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
1 тур
21 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 19:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
18 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
5 тур
19 августа, понедельник 21:00 Рандерс 3:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:0 Рандерс
20 тур
8 декабря, суббота 19:00 Рандерс 2:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 21:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 2:2 Эсбьерг
21 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:3 Рандерс
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Рандерс 4:0 Эсбьерг
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рандерс 0:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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