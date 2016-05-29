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Оденсе - Ольборг

29.05.2016, Воскресенье, 18:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 33 тур Оденсе - Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Ольборг 0:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Ольборг 5:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
15 мая, пятница 19:30 Ольборг 0:2 Оденсе
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
3 тур
2 августа, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
26 апреля, суббота 19:00 Оденсе 2:3 Ольборг
14 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
4 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Оденсе 3:4 Ольборг
20 тур
6 марта, среда 21:30 Ольборг 2:2 Оденсе
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Оденсе 1:2 Ольборг
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Оденсе
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Оденсе
19 тур
4 декабря, суббота 19:00 Оденсе 6:0 Ольборг
11 тур
4 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Ольборг
11 тур
5 октября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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