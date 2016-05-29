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Мидтьюлланд - Нордшелланд

29.05.2016, Воскресенье, 18:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 33 тур Мидтьюлланд - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
20 сентября, воскресенье 14:30 Мидтьюлланд 0:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:0 Мидтьюлланд
13 тур
31 октября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:0 Нордшелланд
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
22 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 0:1 Нордшелланд
13 тур
26 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 2:1 Мидтьюлланд
8 тур
16 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 17:00 Нордшелланд 3:1 Мидтьюлланд
22 тур
11 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
18 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
6 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Нордшелланд
6 тур
23 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 16:00 Мидтьюлланд 1:0 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 3:0 Мидтьюлланд
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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