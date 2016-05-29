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Копенгаген - Орхус

29.05.2016, Воскресенье, 18:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 33 тур Копенгаген - Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
6 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
19 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Копенгаген
5 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
15 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
18 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
11 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Копенгаген
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Копенгаген 0:1 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 21 8 4 62:28 +34 71
2. Сендерийск 33 19 5 9 56:36 +20 62
3. Мидтьюлланд 33 17 8 8 57:33 +24 59
4. Брондбю 33 16 6 11 43:37 +6 54
5. Ольборг 33 15 5 13 56:44 +12 50
6. Рандерс 33 13 8 12 45:43 +2 47
7. Оденсе 33 14 4 15 50:52 -2 46
8. Виборг 33 11 7 15 34:42 -8 40
9. Нордшелланд 33 11 5 17 35:51 -16 38
10. Орхус 33 7 13 13 45:51 -6 34
11. Эсбьерг 33 7 9 17 38:64 -26 30
12. Хобро 33 5 6 22 28:68 -40 21
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