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Хайдук - Стремсгодсет

30.07.2015, Четверг, 22:00 мск Сплит, стадион Полюд Лига Европы, 3 раунд , первый матч Хайдук - Стремсгодсет
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